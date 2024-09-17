Пять главных выводов о назначении новых Еврокомиссаров, — Politico

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

После месяцев ожидания и переговоров новая команда Еврокомиссаров под руководством Урсулы фон дер Ляйен была представлена во вторник, 17 сентября. Несколько политиков из 26 членов комиссии будут занимать важные для Украины должности.

Об этом сообщило издание Politico.

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Издание отметило, что одним из самых ярких заявлений новой команды является четкий сигнал Москве о том, что ЕС остается на стороне Киева. Два ключевых номинанта из Балтийских стран получили важные роли, связанные с отношениями с Россией. В частности, литовец Андрюс Кубилюс возглавит новый оборонный портфель, работая под руководством финского вице-президента по вопросам безопасности и суверенитета Хенни Виркунен, чья страна является одним из самых громких критиков Кремля.

Пятилетний срок этой Еврокомиссии будет ключевым в подготовке к потенциальному расширению ЕС для принятия новых членов, включая Украину и Молдову. Комиссар Словении Марта Кос будет заниматься вопросами расширения.

Финансовый контроль в руках фон дер Ляйен

Politico отметила, что один из самых влиятельных портфелей — контроль над бюджетом ЕС — получил поляк Петр Серафин. Это назначение стратегическое, ведь Польша является крупнейшей страной, которую возглавляет Европейская народная партия (политическая семья фон дер Ляйен). Это также дает немецкому лидеру непосредственный контроль над финансовыми ресурсами, что является решающим в контексте подготовки нового семилетнего плана расходов ЕС.

Неполный гендерный баланс, но прогресс есть

Несмотря на усилия Урсулы фон дер Ляйен, в ее новой команде пока нет равного гендерного представительства. Из 26 членов комиссии только 11 — женщины, включая саму фон дер Ляйен. Однако высший управленческий уровень, в который входят исполнительные вице-президенты, имеет четыре женщины против двух мужчин. Однако утверждение состава ЕК Европарламентом еще впереди.

Экономические портфели в странах юга Европы

По данным Politico, представители стран Южной Европы получили ряд важных экономических портфелей. В частности, Италия будет отвечать за фонд сплоченности, Португалия — за финансовые услуги, а испанка Тереза Рибера будет заниматься контролем за конкуренцией в ЕС.

Назначение Фитто и влияние Мелони

Издание отметило итальянский представитель Раффаэле Фитто получил роль исполнительного вице-президента, что стало победой для премьер-министра Джорджии Мэлони. Это назначение вызвало критику со стороны левых и либеральных партий, но Фитто считается умеренным голосом в правой коалиции Мелони.