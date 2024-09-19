Новий склад Ради ЄС проінформував щодо пріоритетів роботи

Новий голова Ради ЄС Берсе назвав підтримку України пріоритетом своєї роботи
Ален Берсе 18 вересня став новим Генеральним секретарем Ради Європи. Він заявив, що першим пріоритетом його політики буде підтримка України.
Про це пише УП.
Новий Генсек Євроради
Під час звернення Берсе наголосив, що Рада ЄС "відіграє центральну роль у забезпеченні рівності та гідності кожної людини". Він додав, що під час перебування на посаді працюватиме "невтомно, з пристрастю і відданістю", аби забезпечити вільне та демократичне майбутнє для кожного європейця.
Говорячи про виклики та пріоритети, новий генсек зазначив, що першим серед них "є, звичайно, потреба в підтримці нашої держави-члена, України".
"Україна бореться за своє демократичне майбутнє в умовах агресивної війни Російської Федерації. Підтримка цієї країни залишатиметься нашим пріоритетом номер один", — зауважив він.
Читайте Новини.LIVE!