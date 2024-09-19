Новий склад Ради ЄС проінформував щодо пріоритетів роботи

Ради ЄС Ален Берсе. Фото: Keystone/Anthony Anex

Ален Берсе 18 вересня став новим Генеральним секретарем Ради Європи. Він заявив, що першим пріоритетом його політики буде підтримка України.

Про це пише УП.

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Під час звернення Берсе наголосив, що Рада ЄС "відіграє центральну роль у забезпеченні рівності та гідності кожної людини". Він додав, що під час перебування на посаді працюватиме "невтомно, з пристрастю і відданістю", аби забезпечити вільне та демократичне майбутнє для кожного європейця.

Говорячи про виклики та пріоритети, новий генсек зазначив, що першим серед них "є, звичайно, потреба в підтримці нашої держави-члена, України".

"Україна бореться за своє демократичне майбутнє в умовах агресивної війни Російської Федерації. Підтримка цієї країни залишатиметься нашим пріоритетом номер один", — зауважив він.