Польща знає як дотиснути Україну стосовно Волинської трагедії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розмовляє з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Фото: REUTERS/Валентин Огіренко

Польське міністерство закордонних справ може використати бажання України приєднатися до Європейського союзу, як спосіб тиснути на неї для вирішення питань щодо Волинської трагедії. Зокрема, у січні 2025 року Польща візьме на себе піврічне головування в Раді ЄС і може впливати на певні рішення стосовно України.

Про це повідомив польський журналіст Марцін Терлік з посиланням на власні джерела.

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Поінформовані джерела переповіли польському журналісту, що позиція українських політиків щодо Волинської трагедії "розчарувує Варшаву". Через це МЗС Польщі має план дій, щоб змусити Україну поступитися певними питаннями, "якщо хоче, щоб Польща поступилася їй"

"МЗС планує використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ у найближчі місяці Ми знаємо, що Зеленський перебуває під величезним тиском, але не може бути так, щоб поступки були лише в один бік. Тим часом Україна зайняла вимогливу позицію. У сфері оборони ми можемо це зрозуміти. Але в інших сферах це має змінитися", — розповів співрозмовник журналісту.

Представник польського МЗС на умовах анонімності повідомив виданню ONET, що для Польщі питання Волинської трагедії "є головною та єдиною" вимогою від України.

"Сікорський переконував Зеленського врегулювати історичні питання з Польщею зараз, оскільки він заплатить за них меншу ціну, ніж під час переговорів про вступ. Це не дійшло до Зеленського. Києву потрібна прихильність Варшави до вступу. І саме тут є простір для розмови. Ми допоможемо їм, якщо вони допоможуть нам", — сказав анонімний представник.

Представник польської дипломатії, який теж на умовах анонімності спілкувався з журналістом, заявив, що у переговорах з Україною не будуть використовувати, як розмінну монету військові та оборонні питання.

Нагадаємо, ще у 2023 році в МЗС Польщі дорікнули Зеленському за те, що Україна не приносила вибачень за Волинський злочин. Тоді речник польського зовнішньополітичного відомства Василь Зварич заявив, що Зеленський "має взяти більшу відповідальність. Він зауважив, що форма вибачення має звучати так: "Перепрошую і прошу, просимо вибачення".

Нещодавно в центрі скандалу з приводу Волинської трагедії опинився й колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба. Під час зустрічі в нього запитали, коли Україна скасує заборону на ексгумацію загиблих під час подій на Волині 1943-45 років. Він перепитав чи знають там про операцію "Вісла" та назвав території, які вона охопила. На це відреагували негативно, мовляв, Дмитро Кулеба назвав території Люблінщини, Підкарпаття і Малопольщі "українськими територіями".

Згодом маршалок польського сейму Шимон Головня сказав, що розбіжності з Україною щодо історичних подій обговорюватимуть після її вступу до Європейського союзу.