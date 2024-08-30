Скандал через заяву Кулеби про операцію "Вісла"

Дмитро Кулеба і Радослав Сікорський. Фото: Rzeczpospolita

У Польщі політики з колишньої партії влади "Право і справедливість" обурилися на слова очільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо питання ексгумацій загиблих під час подій на Волині 1943-1945 років. Вони були незадоволені згадкою операції "Вісла" під час панельної дискусії.

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita у п'ятницю, 30 серпня.

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Що сказав Кулеба

Причиною обурення частини польського політикуму стали слова Кулеби у рамках панельної дискусії на події Campus Polska Przyszłości в Ольштині. Він брав участь у заході разом з польським колегою Радославом Сікорським.

Під час сесії питань-відповідей з аудиторії запитали, якими обидва міністри бачать способи знизити напругу в історичних питаннях, що продовжуються отруювати відносини України та Польщі.

Радослав Сікорський зазначив, що можна "або турбуватися про те, що сусіди завдали одне одному у минулому, або ж подумати, як запобігати подібному у майбутньому та боротися зі спільним ворогом".

Кулеба у своїй відповіді зазначив, що польсько-українське минуле бувало непростим, а Росія не втрачає нагоди роздмухувати такі історичні питання задля досягнення своїх цілей.

Після того Кулебу спитали, коли Україна зніме заборону на ексгумацію загиблих під час подій на Волині 1943-45 років.

Кулеба у відповідь запитав, чи слухачка знає про операцію "Вісла" 1947 року з примусового переселення українців в іншу частину Польщі, частина з яких так опинилися зокрема в Ольштині. Він сказав про території, які охоплювала операція, як українські землі.

Обурення польських політиків

"Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав території Люблінщини, Підкарпаття і Малопольщі "українськими територіями", це безпрецедентно", — обурилася колишня прем’єрка від "ПіС" Беата Шидло

Вона додала, що це виглядає як зневага після всієї допомоги, яку надала Польща.

Колишній речник МЗС Польщі за попередньої влади Лукаш Ясіна заявив, що Україна "забагато робить, щоб налаштувати поляків проти себе".

"Нам час почати серйозну, не емоційну дискусію про майбутнє польсько-українських відносин. Без крайнощів", — додав він.

Мер Хелма Якуб Банашек, також представник "ПіС", заявив, що має велике співчуття до України, але після слів Кулеби відчув, що "повного примирення у правді не буде". він також зазначив, що не коректно порівнювати події на Волині та операцію "Вісла", хоч і запевнив, що засуджує цю акцію.