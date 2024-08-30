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В Польше возмущены словами Кулебы об операции "Висла" — подробности скандала

30 августа 2024 10:02
Дмитрий Галушка - Редактор
Скандал из-за заявления Кулебы об операции "Висла"
Дмитрий Кулеба и Радослав Сикорский. Фото: Rzeczpospolita
Дмитрий Галушка - Редактор

В Польше политики из бывшей партии власти "Право и справедливость" возмутились словами главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по вопросу эксгумаций погибших во время событий на Волыни 1943-1945 годов. Они были недовольны упоминанием операции Висла во время панельной дискуссии.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita в пятницу, 30 августа.

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Что сказал Кулеба

Причиной возмущения части польского политикума стали слова Кулебы в рамках панельной дискуссии на события Campus Polska Przyszłości в Ольштыне. Он участвовал в мероприятии вместе с польским коллегой Радославом Сикорским.

В ходе сессии вопросов-ответов из аудитории спросили, какими оба министра видят способы снизить напряжение в исторических вопросах, которые продолжают отравлять отношения Украины и Польши.

Радослав Сикорский отметил, что можно "либо беспокоиться о том, что соседи нанесли друг другу в прошлом, либо же подумать, как предотвращать подобное в будущем и бороться с общим врагом".

Кулеба в своем ответе отметил, что польско-украинское прошлое было непростым, а Россия не упускает возможности раздувать такие исторические вопросы для достижения своих целей.

После этого Кулебу спросили, когда Украина снимет запрет на эксгумацию погибших во время событий на Волыни 1943-45 годов.

Кулеба в ответ спросил, знает ли слушательница об операции "Висла" 1947 года по принудительному переселению украинцев в другую часть Польши, часть из которых так оказались в частности в Ольштыне. Он сказал о территориях, которые охватывала операция, как украинские земли.

Возмущение польских политиков

"Председатель МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал территории Люблинщины, Подкарпатья и Малопольщи "украинскими территориями", это беспрецедентно", — возмутилась бывшая премьер от "ПиС" Беата Шидло

Она добавила, что это выглядит пренебрежением после всей помощи, которую оказала Польша.

Бывший спикер МИД Польши при предыдущей власти Лукаш Ясина заявил, что Украина "слишком много делает, чтобы настроить поляков против себя".

"Нам пора начать серьезную, не эмоциональную дискуссию о будущем польско-украинских отношений. Без крайностей", — добавил он.

Мэр Хелма Якуб Банашек, также представитель "ПиС", заявил, что испытывает большое сочувствие к Украине, но после слов Кулебы почувствовал, что "полного примирения в правде не будет". он также отметил, что не корректно сравнивать события на Волыни и операцию "Висла", хоть и заверил, что осуждает эту акцию.

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10:28 Аграриям планируют выплачивать компенсацию за строительство фортификаций — что известно

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

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