Дело можно считать завершенным, — Иран о нападении на Израиль
14 апреля 2024 01:58
Срочная новость
Иран заявил, что атака на Израиль завершена, объяснив свое нападение законной обороной.
Об этом сообщает представительство Ирана в ООН.
Читайте также:
Сконструированный на основе Article 51 UN Charter pertaining to legitimate defense, Иран вооруженных сил был в соответствии с ионистским режимом агрессии по поводу наших diplomatických premises в Damascus. Матер может быть изъятен. However, должны Israeli…— Permanent Mission of IRIran to UN, NY (@Iran_UN) April 13, 2024
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!