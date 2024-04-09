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Россия официально обвинила украинскую компанию в финансировании теракта в ТРЦ Крокус

9 апреля 2024 19:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россия официально обвинила украинскую компанию в финансировании теракта в ТРЦ Крокус
Теракт в ТРЦ "Крокус". Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российская Федерация официально обвинила украинскую нефтегазовую компанию в финансировании теракта в торгово-развлекательном центре "Крокус". Следственный комитет России возбудил уголовное дело по "финансированию терроризма со стороны Украины, США и других западных стран".

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ во вторник, 9 апреля.

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Обвинение в сторону украинской компании

Россияне придумали, что финансирование происходило из-за ряда украинских компаний, в частности, нефтегазовой Burisma Holdings.

Владелец этой фирмы — эксминистр экологии Николай Злочевский. В 2020 году он был обвинен в попытке подкупить руководство САП и НАБУ за $6 млн.

Также в состав совета директоров компании входил Хантер Байден, сын действующего президента США Джо Байдена.

Допросы арестованных террористов

Ранее россиянами было распространено видео допроса арестованных террористов. Все они рассказывали, что должны были убегать в сторону Украины после совершения теракта. На территории нашего государства якобы находился организатор теракта в ТРЦ "Крокус".

Напомним, 22 марта в Москве открыли стрельбу в торговом центре "Крокус". В результате этого теракта погибли по меньшей мере 139 человек, а еще более 180 получили ранения.

Нападение стало самым большим по количеству жертв терактом в РФ после теракта в Беслане. За совершение теракта задержали Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

США
теракт
Украина
Россия
ТЦ Крокус

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