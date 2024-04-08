ФСБ обнародовала допрос подозреваемых в теракте в ТРЦ "Крокус" — все фигуранты говорили об Украине

Допрос подозреваемых в теракте в ТРЦ Крокус. Скриншот видео.

ФСБ обнародовала кадры с допросом подозреваемых в теракте в российском ТРЦ "Крокус". В своих показаниях все задержанные упомянули Украину.

Видео показали в эфире пропагандистского "Первого канала".

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Арестованные заявили, что некий Сайфулло отдал приказ им после теракта ехать "в сторону Киева", а на российско-украинской границе оставить автомобиль. В приграничной зоне их якобы должны были ждать "ребята", которые и помогли бы им пересечь границу и добраться до столицы Украины. По словам фигурантов, в Киеве каждому из них пообещали выплатить по миллиону рублей.

Пропагандисты сообщили, что мужчин задержали, когда до границы им оставалось более 140 километров. Куратор якобы до последнего направлял нарушителей и приготовил для них два коридора. Как именно нападавшие должны были пройти российскую границу, и почему в Беларуси заявляли, что террористы пытались попасть на их территорию, в сюжете не объясняют.

Напомним, 22 марта в Москве открыли стрельбу в торговом центре "Крокус". В результате этого теракта погибли по меньшей мере 139 человек, а еще более 180 получили ранения. Нападение стало самым большим по количеству жертв терактом в РФ после теракта в Беслане. За совершение теракта задержали Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова .

Федеральная служба безопасности России и Министерство иностранных дел России обвинили в причастности к теракту Украину.

Также ранее член президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса Таипов заявил, что к этому теракту причастны российские спецслужбы.