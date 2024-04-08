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ФСБ оприлюднила допит підозрюваних у теракті в ТРЦ "Крокус" — усі фігуранти казали про Україну

8 квітня 2024 06:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
ФСБ оприлюднила допит підозрюваних у теракті в ТРЦ "Крокус" — усі фігуранти казали про Україну
Допит підозрюваних у теракті в ТРЦ "Крокус". Скриншот відео
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

ФСБ оприлюднила кадри із допитом підозрюваних у теракті в російському ТРЦ "Крокус". У своїх свідченнях усі затримані згадали Україну.

Відео показали в ефірі пропагандистського "Первого канала". 

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Заарештовані заявили, що якийсь Сайфулло наказав їм після теракту їхати "в бік Києва", а на російсько-українському кордоні залишити автівку. У прикордонній зоні на них нібито мали чекати "хлопці", які й допомогли б їм перетнути кордон і дістатися столиці України. За словами фігурантів, у Києві кожному з них пообіцяли виплатити по мільйону рублів.

Пропагандисти повідомили, що чоловіків затримали, коли до кордону їм залишалося більше 140 кілометрів. Куратор нібито до останнього направляв порушників і  приготував для них два коридори. Як саме нападники мали пройти російський кордон, і чому в Білорусі заявляли, що терористи намагалися потрапити на їхню територію, — у сюжеті не пояснюють.

Нагадаємо, 22 березня в Москві відкрили стрілянину в торговельному центрі "Крокус". Унаслідок цього теракту загинули щонайменше 139 людей, а ще понад 180 отримали поранення. Напад став найбільшим за кількістю жертв терактом у РФ після теракту в Беслані. За скоєння теракту затримали Далерджона Мірзоєва, Рачабалізода Саідакрамі, Шамсидіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова.

Федеральна служба безпеки Росії та Міністерство закордонних справ Росії звинуватили в причетності до теракту Україну.

Також раніше член президії уряду Чеченської Республіки Ічкерія у Франції Муса Таіпов заявив, що до цього теракту причетні російські спецслужби.  

теракт
ФСБ
ТЦ Крокус

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