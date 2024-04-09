Росія офіційно звинуватила українську компанію у фінансуванні теракту в ТРЦ Крокус

Теракт в ТРЦ "Крокус". Фото: росЗМІ

Російська Федерація офіційно звинуватила українську нафтогазову компанію у фінансуванні теракту в торговельно-розважальному центрі "Крокус". Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо "фінансування тероризму з боку України, США та інших західних країн".

Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ у вівторок, 9 квітня.

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Росіяни вигадали, що фінансування відбувалося через низку українських компаній, зокрема нафтогазову Burisma Holdings.

Власник цієї фірми — ексміністр екології Микола Злочевський. У 2020 році його звинуватили у спробі підкупити керівництво САП і НАБУ за $6 млн.

Також до складу ради директорів цієї компанії входив Хантер Байден, син чинного президента США Джо Байдена.

Допити арештованих терористів

Раніше росіянами було розповсюджене відео допиту арештованих терористів. Всі вони розповідали, що мали тікати у бік України після здійснення теракту. На території нашої держави нібито перебував організатор теракту в ТРЦ "Крокус".

Нагадаємо, 22 березня в Москві відкрили стрілянину в торговельному центрі "Крокус". Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 139 людей, а ще понад 180 отримали поранення.

Напад став найбільшим за кількістю жертв терактом у РФ після теракту в Беслані. За скоєння теракту затримали Далерджона Мірзоєва, Рачабалізода Саідакрамі, Шамсидіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова.