Республиканцы, которые болеют за Харрис собрали 35 миллионов долларов в поддержку ее кампании

Кандидат в президенты США Камала Харрис. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Сторонники Республиканской партии США, выступающие против президентства Дональда Трампа, собрали 35 миллионов долларов в поддержку кампании Камалы Харрис. Такие небольшие группы могут помочь кандидату от демократов получить большую поддержку электората в штатах.

Об этом сообщает Newsweek.

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Группа под названием "Республиканские избиратели против Трампа" еще в марте начала собирать средства, чтобы помочь демократам "остаться в Белом доме". Цель сбора — 50 миллионов долларов для поддержки президентской кампании Камалы Харрис. В настоящее время объединение собрало уже 35 миллионов долларов.

В материале отметили, что в прошедшей предвыборной гонке этой группе удалось собрать на помощь демократам около 10 млн долларов.

Комментируя ситуацию, эксперты заявили, что такие группы могут помочь Харрис получить чуть большую поддержку избирателей в разных штатах, где ожидается почти равный результат борьбы.

"На выборах в местах, где разница в количестве голосов будет небольшая, например в Мичигане, любое небольшое изменение в предпочтениях среди избирателей может привести к большой разнице в контексте результата голосования", — цитирует издание слова профессора политологии Оклендского университета Дэвида Дулио.

Выборы в США — последние новости

После дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис социологи провели опрос, согласно которому кандидат от демократов опережает Трампа на 5%. Общий результат 47% против 42%.

Президентские выборы намечены 5 ноября 2024 года.

В то же время Папа Римский Франциск подверг резкой критике обоих кандидатов в президенты США. Он заявил, что их политика "против жизни", и призвал американских католиков не голосовать за них, а вместо этого выбрать "меньшее зло" на выборах.