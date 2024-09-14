Папа Римский раскритиковал кандидатов в президенты США

Папа Римский Франциск Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Папа Римский Франциск в пятницу, 13 сентября, подверг резкой критике кандидатов в президенты США Камалу Харрис и Дональда Трампа. Он заявил, что их политика "против жизни" и призвал американских католиков не голосовать за них, а вместо этого выбрать "меньшее зло" на выборах.

Об этом сообщает The Hill.

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Папа Римский заявил, что политика Трампа и Харрис противоречит жизни, говоря об абортах и миграции.

"Оба против жизни, будь то выгоняющий мигрантов или тот, кто убивает младенцев", — сказал Франциск.

Отметим, что у Папы Римского Франциска попросили дать совет американским католическим избирателям во время пресс-конференции вживую, когда он вернулся в Рим из своего тура по четырем странам Азии. Франциск подчеркнул, что он не американец и не будет голосовать.

"Надо голосовать и выбирать меньшее зло. Кто является меньшим злом, женщина или мужчина? Не знаю", — сказал он.

Понтифик не назвал напрямую имя Трампа или Харрис, однако резко высказался по двум острым вопросам, которыми озабочены кандидаты на выборы в США — аборты и миграция.

Франциск сказал, что миграция является правом, описанным в Священном Писании, и что всякий, кто не следует библейскому призыву приветствовать чужеземца, совершает "тяжкий грех". Он также прямо говорил об абортах.

"Сделать аборт — это убить человека. Вам это слово может нравиться или нет, но оно убивает", — сказал Папа Римский.

Папа Римский затрагивал политику и раньше

Папа Римский Франциск высказывался по поводу политических решений мировых лидеров и раньше. В преддверии выборов 2016 года, когда Трамп планировал построить стену на границе США и Мексики, понтифик заявил, что строящий стену, чтобы не допустить мигрантов, "не является христианином".