Папа Римський розкритикував кандидатів в президенти США

Папа Римський Франциск Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Папа Римський Франциск у п'ятницю, 13 вересня, різко розкритикував кандидатів у президенти США Камалу Гарріс та Дональда Трампа. Він заявив, що їхня політика "проти життя", та закликав американських католиків не голосувати за них, а натомість обрати "менше зло" на виборах.

Про це повідомляє The Hill.

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Папа Римський заявив, що політика Трампа та Гарріс суперечить життю, говорячи про аборти та міграцію.

"Обидва проти життя, хай то буде той, хто виганяє мігрантів, чи той, хто вбиває немовлят", — сказав Франциск.

Зазначимо, що у Папи Римського Франциска попросили дати пораду американським католицьким виборцям під час пресконференції наживо, коли він повернувся до Риму зі свого туру по чотирьох країнах Азії. Франциск наголосив, що він не є американцем і не буде голосувати.

"Треба голосувати і вибирати менше зло. Хто є меншим злом, жінка чи чоловік? Не знаю", – сказав він.

Понтифік не назвав напряму ім'я Трампа чи Гарріс, однак різко висловився щодо двох гострих питань, якими переймаються кандидати на вибори в США — аборти й міграція

Франциск сказав, що міграція є правом, описаним у Святому Письмі, і що будь-хто, хто не слідує біблійному заклику вітати чужинця, вчиняє "важкий гріх". Він також прямо говорив про аборти.

"Зробити аборт — це вбити людину. Вам це слово може подобатися чи ні, але воно вбиває", — сказав Папа Римський.

Папа Римський зачіпав політику і раніше

Папа Римський Франциск висловлювався щодо політичних рішень світових лідерів і раніше. Напередодні виборів 2016 року, коли Трамп планував побудувати стіну на кордоні США і Мексики, понтифік заявив, що той, хто будує стіну, щоб не допустити мігрантів, "не є християнином".