Журналист Виталий Портников объяснил, почему Трамп стремится к перемирию между Украиной и Россией, а не к Победе Украины

Владимир Путин с Дональдом Трампом. Фото: Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не хочет разрывать дружеские отношения с Путиным. Он стремится не к Победе Украины, а к договоренности между Путиным и Зеленским о мире.

Об этом в интервью телеканалу "Эспрессо" в субботу, 14 сентября, рассказал журналист Виталий Портников.

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Журналист отметил, что у Трампа хорошие отношения с Путиным, поэтому портить их американский политик не хочет.

"Ему нужно, чтобы Путин и Зеленский договорились о мире и чтобы оба были довольны. Если кто-то побеждает, значит кто-то проиграет. У него позиция, если посмотреть на этот план Венса, неотделима от китайской. Это китайская позиция: мы не должны дать Владимиру Путину ощущение, что он проиграл или унижен, потому что это наш друг", — объяснил Портников.

Также эксперт прокомментировал ответ кандидата в президенты США Дональда Трампа на вопрос касательно победы Украины в войне с Россией во время дебатов с Камалой Харрис. Политик тогда уклонился от ответа, заявив, что желает прекращения войны. По мнению Портникова, о победе Трамп не будет говорить, потому что не стремится к поражению России.

"Трамп считает, что если даже война завершится, она должна завершиться на условиях, которые ни в коем случае не будут давать Путину возможности чувствовать себя обиженным. Завершение войны должно быть триумфом Путина, пусть это будет и триумф Зеленского, но точно не поражение России. Поэтому вопрос победы Украины от Трампа вы не услышите. Это уничтожает саму конструкцию, с которой он надеется завершить эту войну, это нереалистично, но так рассуждает», — подытожил журналист.