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Чому Трамп каже про завершення війни, а не про Перемогу України — думка журналіста

15 вересня 2024 07:15
Чекарьова Марія - редактор
Журналіст Віталій Портніков пояснив, чому Трамп прагне перемир'я між Україною та Росією, а не перемоги України
Володимир Путін із Дональдом Трампом. Фото: Reuters
Чекарьова Марія - редактор

Кандидат у президенти США Дональд Трамп не хоче розривати дружні стосунки з Путіним. Він прагне не Перемоги України, а домовленості між Путіним і Зеленським про мир.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Еспресо" в суботу, 14 вересня, розповів журналіст Віталій Портніков.

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Журналіст зазначив, що у Трампа гарні стосунки з Путіним, тому псувати їх американський політик не хоче.

"Йому потрібно, щоб Путін і Зеленський домовилися про мир, і щоб обидва були задоволені. Якщо хтось перемагає, значить хтось програє. В нього позиція, якщо подивитися на цей план Венса, — невіддільна від китайської. Це китайська позиція: ми не маємо дати Володимиру Путіну відчуття, що він програв чи принижений, тому що це наш друг", — пояснив Портніков.

Також експерт прокоментував відповідь кандидата у президенти США Дональда Трампа на запитання щодо перемоги України у війни з Росією під час дебатів із Камалою Гарріс. Політик тоді ухилився від відповіді, заявивши, що бажає припинення війни. На думку Портнікова, про Перемогу Трамп не казатиме, тому що не прагне поразки Росії.

"Трамп вважає, що, якщо навіть війна завершиться, вона має завершитися на умовах, які в жодному разі не даватимуть Путіну можливості відчувати себе скривдженим. Завершення війни має бути тріумфом Путіна, хай це буде і тріумф Зеленського, але точно не поразка Росії. Тому питання перемоги України від Трампа ви не почуєте. Це знищує саму конструкцію, з якою він сподівається завершити цю війну, це нереалістично, але він так міркує", — підсумував журналіст.

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