Республіканці, які вболівають за Гарріс зібрали 35 мільйонів доларів на підтримку її кампанії

Кандидатка в президенти США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Прихильники Республіканської партії США, які виступають проти президентства Дональда Трампа, зібрали 35 мільйонів доларів на підтримку кампанії Камали Гарріс. Такі невеликі групи можуть допомогти кандидатці від демократів отримати більшу підтримку електорату в штатах.

Про це повідомляє Newsweek.

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Група під назвою "Республіканські виборці проти Трампа" ще у березня розпочала збирати кошти, щоб допомогти демократам "залишитися у Білому домі". Мета збору — 50 мільйонів доларів для підтримки президентської кампанії Камали Гарріс. Наразі об'єднання зібрало вже 35 мільйонів доларів.

У матеріалі зазначили, що у минулих передвиборчих перегонах цій групі вдалося зібрати на допомогу демократам близько 10 млн доларів.

Коментуючи ситуацію, експерти заявили, що такі групи можуть допомогти Гарріс отримати трохи більшу підтримку виборців в різних штатах, де очікується майже рівний результат боротьби.

"На виборах у місцях, де різниця у кількості голосів буде невеликою, наприклад у Мічигані, будь-яка невелика зміна у перевагах серед виборців може призвести до великої різниці в контексті результату голосування", — цитує видання слова професора політології Оклендського університету Девіда Дуліо.

Вибори в США — останні новини

Після дебатів Дональда Трампа та Камали Гарріс соціологи провели опитування, згідно з яким кандидатка від демократів випереджає Трампа на 5%. Загальний результат — 47% проти 42%.

Президентські вибори заплановані на 5 листопада 2024 року.

Водночас Папа Римський Франциск різко розкритикував обох кандидатів у президенти США. Він заявив, що їхня політика "проти життя", та закликав американських католиків не голосувати за них, а натомість обрати "менше зло" на виборах.