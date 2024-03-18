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Прокуратура Германии начнет расследование по утечке разговора военных о Taurus

18 марта 2024 17:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Прокуратура Германии начнет расследование по утечке разговора военных о Taurus
Прокуратура Германии. Фото: a-tv.md
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Прокуратура Германии будет расследовать утечку информации о передаче ракет Taurus Украине. Ранее разговоры военных ФРГ были распространены в сети.

Об этом пишет Der Spiegel в понедельник, 18 марта.

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Глава комитета обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн обратилась в прокуратуру Германии с требованием начать уголовное расследование.

"Эта секретная информация не должна стать достоянием общественности", — подчеркнула она.

Издание пишет, что под подозрением могут оказаться все 105 участников секретного заседания. Известно, что среди них были не только депутаты, но представители федерального правительства и регионов.

Ранее в сети опубликовали секретную часть специального заседания Бундестага, где говорили о технических процедурах для управления целями ракет Taurus и обсуждались последствия их поставки в Украину.

Также мы писали, что министр обороны Германии Борис Писториус назвал причину, по которой произошла утечка.

Кроме того, глава МИД ФРГ Анналена Бербок пытается уговорить канцлера предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

В то же время в Европарламенте прошло голосование по резолюции о "необходимости непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС". Большая часть представителей руководящей коалиции Германии поддержала предоставление Украине ракет Taurus.

Германия
военная помощь
ракеты
информация

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