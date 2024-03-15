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Бербок намагається переконати канцлера Шольца поставити Україні крилаті ракети TAURUS

15 березня 2024 20:09
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Бербок намагається переконати канцлера Шольца поставити Україні крилаті ракети TAURUS
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: cna.com.tw
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міністерка зовнішніх справ Анналена Бербок висловила готовність розглянути ідею, запропоновану її колегою з Великобританії Девідом Кемероном. Також вона намагається вмовити канцлера надати Україні крилаті ракети Taurus

Про це повідомило інформаційне видання Der Spiegel у п'ятницю, 15 березня.

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"Круговий обмін ракетами"

Бербок зазначала, що "це можливий шлях", обговорюючи можливість обміну ракетами TAURUS на основі вже існуючих схем поставок. Бербок підкреслювала, що Німеччина має досвід у реалізації подібних угод, зокрема, вона назвала "кругові поставки" німецьким внеском у логістику військових поставок, який уже був застосований для України. 

Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше використовував подібні методи для надання опосередкованої військової допомоги Україні, уникаючи прямих поставок танків Leopard 2.

У свою чергу, Кемерон  висловив бажання працювати в тісній співпраці з німецькими союзниками для підтримки України і запропонував кругові поставки як спосіб заспокоїти занепокоєння Шольца. Шольц, своєю чергою, висловлює обережність щодо передачі Україні ракет TAURUS через ризик прямої участі Німеччини у конфлікті.

Нагадаємо, що Німеччина планує привести всі ракети Taurus у бойову готовність.

Раніше ми писали, що Бербок висловила підтримку ініціативі свого британського колеги, Девіда Кемерона, стосовно можливості обміну крилатими ракетами з метою забезпечення України більш ефективною далекобійною зброєю.

Німеччина
зброя
Анналена Бербок
ракети

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