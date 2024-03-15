Бербок пытается убедить канцлера Шольца поставить Украине крылатые ракеты TAURUS

Министер иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: cna.com.tw

Министр внешних дел Анналена Бербок выразила готовность рассмотреть идею, предложенную ее коллегой из Великобритании Дэвидом Кэмероном. Также она пытается уговорить канцлера предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщило информационное издание Der Spiegel в пятницу, 15 марта.

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Круговой обмен ракетами

Бербок отмечала, что это возможный путь, обсуждая возможность обмена ракетами TAURUS на основе уже существующих схем поставок. Бербок подчеркивала, что у Германии есть опыт в реализации подобных соглашений, в частности, она назвала "круговые поставки" немецким вкладом в логистику военных поставок, который уже был применен для Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее использовал подобные методы для оказания опосредованной военной помощи Украине, избегая прямых поставок танков Leopard 2.

В свою очередь Кэмерон выразил желание работать в тесном сотрудничестве с немецкими союзниками для поддержки Украины и предложил круговые поставки как способ успокоить беспокойство Шольца. Шольц, в свою очередь, выражает осторожность относительно передачи Украине ракет TAURUS из-за риска прямого участия Германии в конфликте.

Напомним, что Германия планирует привести все ракеты Taurus в боевую готовность.

Ранее мы писали, что Бербок выразила поддержку инициативе своего британского коллеги Дэвида Кэмерона относительно возможности обмена крылатыми ракетами с целью обеспечения Украины более эффективным дальнобойным оружием.