Шольц знову заявив, що проти передачі Україні ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: УНІАН

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову висловив рішучу позицію стосовно передачі Україні ракет Taurus, підтверджуючи, що цей вид озброєння залишається за межами можливостей передачі. Він вважає використання даного типу озброєння "невиправданим".

Про це німецький канцлер заявив під час спільної з малайзійським колегою Анваром Ібрагімом пресконференції у Берліні, передає кореспондент Укрінформу.

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Під час пресконференції у Берліні, Шольц наголосив, що вважає використання цих ракет "невиправданим" з точки зору їх ефективності та можливостей контролю.

"Щодо однієї системи озброєнь, з огляду на ефективність і спосіб застосування, вважаю, що її не можна використовувати безконтрольно, але участь німецьких військових не є виправданою, навіть з-поза меж України", — заявив Шольц.

Канцлер підкреслив, що його мета як глави уряду полягає в тому, щоб висловлюватися точно та уникати створення "жодних оманливих очікувань". Це визначає чітку позицію Шольца, яка, на його думку, не дозволяє будь-якій можливості передачі ракет Taurus Україні.

Однак, канцлер визнав, що Німеччина продовжує активно підтримувати Україну, як фінансово, так і з постачанням зброї.

"Загалом попередні й обіцяні поставки сягають 28 мільярдів євро або 30 мільярдів доларів. Це значна сума. Ми мобілізували все, щоб Україна отримала від нас необхідну підтримку – боєприпаси, артилерію, танки, протиповітряну оборону різних типів", — додав Шольц.

Німецький канцлер підкреслив, що ця допомога є високоефективною, надійною і постійною, а Україна дуже цінує підтримку з боку Німеччини. Проте він уникав прямого згадування назви ракети Taurus, навіть під час цієї пресконференції, не произносячи це слово жодного разу.

Нагадаємо, що до цього канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не ухвалює рішення щодо відправки Україні крилатих ракет Taurus, бо їх можуть використати для ударів по Москві. За його словами, кожна поставка зброї повинна бути ґрунтовно обдумана.

Також ми писали про те, що Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила підтримку ініціативі свого британського колеги, Девіда Кемерона, стосовно можливості обміну крилатими ракетами з метою забезпечення України більш ефективною далекобійною зброєю. Це передбачає, що Німеччина може передати Великій Британії ракети Taurus в обмін на постачання Великою Британією Україні ракет Storm Shadow.