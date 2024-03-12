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Шольц снова заявил, что против передачи Украине ракет Taurus

12 марта 2024 07:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Шольц снова заявил, что против передачи Украине ракет Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц снова выразил решительную позицию относительно передачи Украине ракет Taurus, подтверждая, что этот вид вооружения остается за пределами возможностей передачи. Он считает использование данного типа вооружения "неоправданным".

Об этом немецкий канцлер заявил во время совместной с малайзийским коллегой Анваром Ибрагимом пресс-конференции в Берлине, передает корреспондент Укринформа .

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Во время пресс-конференции в Берлине, Шольц подчеркнул, что считает использование этих ракет "неоправданным" с точки зрения их эффективности и возможностей контроля.

"По одной системе вооружений, учитывая эффективность и способ применения, считаю, что ее нельзя использовать бесконтрольно, но участие немецких военных не оправдано, даже из-за пределов Украины", — заявил Шольц.

Канцлер подчеркнул, что его цель как главы правительства состоит в том, чтобы высказываться точно и избегать создания "никаких обманчивых ожиданий". Это определяет четкую позицию Шольца, которая, по его мнению, не разрешает какой-либо возможности передачи ракет Taurus Украине.

Однако канцлер признал, что Германия продолжает активно поддерживать Украину как финансово, так и с поставкой оружия.

"В общей сложности предварительные и обещанные поставки достигают 28 миллиардов евро или 30 миллиардов долларов. Это значительная сумма. Мы мобилизовали все, чтобы Украина получила от нас необходимую поддержку – боеприпасы, артиллерию, танки, противовоздушную оборону разных типов", — добавил Шольц.

Немецкий канцлер подчеркнул, что эта помощь высокоэффективна, надежна и постоянна, а Украина очень ценит поддержку со стороны Германии. Однако он избегал прямого упоминания названия ракеты Taurus даже во время этой пресс-конференции, не произнося это слово ни разу.

Напомним, что до этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не принимает решения по отправке Украине крылатых ракет Taurus, потому что их могут использовать для ударов по Москве. По его словам, каждая поставка оружия должна быть тщательно обдумана.

Также мы писали о том, что Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила поддержку инициативе своего британского коллеги Дэвида Кэмерона относительно возможности обмена крылатыми ракетами с целью обеспечения Украины более эффективным дальнобойным оружием. Это предполагает, что Германия может передать Великобритании ракеты Taurus в обмен на снабжение Великобританией Украины ракет Storm Shadow.

Германия
военная помощь
Украина
боеприпасы
Олаф Шольц
ракета

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