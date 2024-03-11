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Обмін Storm Shadow на Taurus для України — що кажуть у МЗС Німеччини

11 березня 2024 10:58
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Обмін Storm Shadow на Taurus для України — що кажуть в МЗС Німеччини
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила підтримку ініціативі свого британського колеги, Девіда Кемерона, стосовно можливості обміну крилатими ракетами з метою забезпечення України більш ефективною далекобійною зброєю. Це передбачає, що Німеччина може передати Великій Британії ракети Taurus в обмін на постачання Великою Британією Україні ракет Storm Shadow.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

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Позиція МЗС Німеччини

За даними видання, Бербок підкреслила, що обмін озброєнням, включаючи круговий обмін, вже відбувався за участі Німеччини в минулому.

"Круговий обмін — це, так би мовити, німецький винахід. І ми вже робили це з іншим обладнанням деякий час тому", — додала глава МЗС Німеччини.

Також видання пише, що канцлер ФРН Олаф Шольц вже вдавався до бартеру як непрямої форми військової допомоги на початку повномасштабної війни в Україні, коли він ще не хотів відправляти в Україну бойові танки Leopard 2.

Нагадаємо, глава МЗС Британії заявив, що Британія готова скористатися "кільцевим обміном" для того, щоб надати Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Взамін Британія хоче отримати від Німеччини ракети Taurus.

Раніше ми писали, що Шольц пояснив, чому не дає ракети Taurus Україні.

Німеччина
Великобританія
зброя
військова допомога
Україна
ракети

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