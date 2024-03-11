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Обмен Storm Shadow на Taurus для Украины — что говорят в МИД Германии

11 марта 2024 10:58
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Обмен Storm Shadow на Taurus для Украины – что говорят в МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила поддержку инициативе своего британского коллеги Дэвида Кэмерона относительно возможности обмена крылатыми ракетами с целью обеспечения Украины более эффективным дальнобойным оружием. Это предполагает, что Германия может передать Великобритании ракеты Taurus в обмен на снабжение Великобританией Украины ракет Storm Shadow.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

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Позиция МИД Германии

По данным издания, Бербок подчеркнула, что обмен вооружением, включая круговой обмен, уже происходил с участием Германии в прошлом.

"Круговой обмен — это, так сказать, немецкое изобретение. И мы уже делали это с другим оборудованием некоторое время назад", — добавила глава МИД Германии.

Также издание пишет, что канцлер ФРГ Олаф Шольц уже прибегал к бартеру как косвенной форме военной помощи в начале полномасштабной войны в Украине, когда он еще не хотел отправлять в Украину боевые танки Leopard 2.

Напомним, глава МИД Британии заявил, что Британия готова воспользоваться "кольцевым обменом" для того, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Взамен Великобритания хочет получить от Германии ракеты Taurus.

Ранее мы писали, что Шольц объяснил, почему не дает ракету Taurus Украине.

Германия
Великобритания
оружие
военная помощь
Украина
ракеты

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