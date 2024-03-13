Німеччина планує привести всі ракети Taurus у бойову готовність

Ракети Taurus. Фото: MBDA Deutchland

Німецький уряд вирішив перевірити всі наявні на озброєнні далекобійні крилаті ракети Taurus. Також планується їх модернізація.

Про це повідомило Die Welt в середу, 13 березня.

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У матеріалі йдеться, що рішення модернізувати Taurus ухвалили на секретній частині спеціального засідання 12 березня.

Як відомо, на озброєнні в Бундесверу налічується близько 600 одиниць, однак точна їх кількість є секретною інформацією.

Половина з них — готова до бойового використання після технічного оновлення у 2018 році. Водночас для решти термін дії сертифіката закінчився.

Видання зазначає, що приведення в готовність усіх ракет не стосується зміни поглядів канцлера Олафа Шольца щодо постачання зброї Україні. Але це відкриває перед урядом країни додаткові можливості.

Там вважають, що в майбутньому ФРН могла б передати Україні більше крилатих ракет, не ставлячи під загрозу власну національну безпеку.

Таким чином, більш можливим стане "круговий обмін" ракетами через союзників — Великій Британії передадуть Taurus, а вона, своєю чергою, надішле Storm Shadow Україні.

Голосування щодо надання Taurus Україні

14 березня Бундестаг збереться для голосування за проєкт щодо постачання в Україну крилатих ракет Taurus.

Проте 11 березня Шольц наголосив на рішенні не відправляти ці ракети Києву та відмовився від пропозицій країн-союзників щодо кругового обміну.

Він аргументував це тим, що Taurus нібито не можна використовувати без контролю — це можуть робити лише німецькі солдати.

Раніше Шольц заявив, що не ухвалює рішення щодо відправки Україні крилатих ракет Taurus, бо їх можуть використати для ударів по Москві.

Також ми писали, що Бербок висловила підтримку ініціативі свого британського колеги, Девіда Кемерона, стосовно можливості обміну крилатими ракетами з метою забезпечення України більш ефективною далекобійною зброєю.