Германия планирует привести все ракеты Taurus в боевую готовность

Ракеты Taurus. Фото: MBDA Deutchland

Немецкое правительство решило проверить все имеющиеся на вооружении дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Также планируется их модернизация.

Об этом сообщило Die Welt в среду, 13 марта.

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Ракеты Taurus

В материале говорится, что решение модернизировать Taurus было принято на секретной части специального заседания 12 марта.

Как известно, на вооружении в Бундесвере насчитывается около 600 единиц, однако их точное количество является секретной информацией.

Половина из них готова к боевому использованию после технического обновления в 2018 году. В то же время для остальных срок действия сертификата истек.

Издание отмечает, что приведение в готовность всех ракет не касается изменения взглядов канцлера Олафа Шольца о поставках оружия Украине. Но это открывает перед правительством страны дополнительные возможности.

Там считают, что в будущем ФРГ могла передать Украине больше крылатых ракет, не ставя под угрозу собственную национальную безопасность.

Таким образом, более возможным станет "круговой обмен" ракетами через союзников — Великобритании передадут Taurus, а она, в свою очередь, отправит Storm Shadow Украине.

Голосование по поводу отправки Taurus Украине

14 марта Бундестаг соберется для голосования за проект по поводу поставок в Украину крылатых ракет Taurus.

Однако 11 марта Шольц отметил решение не отправлять эти ракеты Киеву и отказался от предложений стран-союзников по круговому обмену.

Он аргументировал это тем, что Taurus якобы нельзя использовать без контроля — это могут делать только немецкие солдаты.

Ранее Шольц заявил, что не принимает решения по отправке Украине крылатых ракет Taurus, потому что их могут использовать для ударов по Москве.

Также мы писали, что Бербок выразила поддержку инициативе своего британского коллеги Дэвида Кэмерона относительно возможности обмена крылатыми ракетами с целью обеспечения Украины более эффективным дальнобойным оружием.