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Прокуратура Німеччини розпочне розслідування щодо витоку розмови військових про Taurus

18 березня 2024 17:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прокуратура Німеччини розпочне розслідування щодо витоку розмови військових про Taurus
Прокуратура Німеччини. Фото: a-tv.md
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прокуратура Німеччини розслідуватиме витік інформації щодо передачі ракет Taurus Україні. Раніше розмови військових ФРН поширили в мережі.

Про це пише Der Spiegel у понеділок, 18 березня.

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Витік розмови про Taurus

Голова комітету оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн звернулася до прокуратури Німеччини з вимогою розпочати кримінальне розслідування.

"Ця секретна інформація не мала стати надбанням громадськості", — наголосила вона.

Видання пише, що під підозрою можуть опинитися всі 105 учасників секретного засідання. Відомо, що серед них були не лише депутати, але й представники федерального уряду та регіонів.

Раніше в мережі опублікували секретну частину спеціального засідання Бундестагу, на якому говорили про технічні процедури для управління цілями ракет Taurus та обговорювалися наслідки їх поставки в Україну. 

Також ми писали, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав причину, через яку стався витік.

Крім того, голова МЗС ФРН Анналена Бербок намагається вмовити канцлера надати Україні крилаті ракети Taurus. 

Водночас у Європарламенті пройшло голосування щодо резолюції про "необхідність непохитної підтримки України з боку ЄС". Більша частина представників керівної коаліції Німеччини підтримала надання Україні ракет Taurus.

Німеччина
військова допомога
ракети
інформація

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