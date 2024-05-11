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Премьер Грузии заявил о готовности пересмотреть некоторые нормы закона об "иноагентах"

11 мая 2024 15:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Премьер Грузии заявил о готовности пересмотреть некоторые нормы закона об "иноагентах"
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото: RFE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности пересмотреть некоторые нормы закона об "иноагентах". Он считает, что властям удастся "примирить позиции" с западными партнерами.

Об этом сообщают "Новости-Грузия" в субботу, 11 мая.

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По словам премьера, он "видит положительные перемены" в диалоге с западными партнерами после последних встреч.

"У меня создалось впечатление, что сейчас есть готовность обсуждать нормы закона", — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что компромиссные предложения могли бы внести через процедуру президентского вето, которую президент Саломе Зурабишвили обещала применить после принятия закона в финальном третьем чтении. Вероятно, это произойдет на следующей неделе.

"Здесь наши партнеры должны будут выступить с конкретными замечаниями и отразить их в вето президента. Вы знаете, что когда вето поступает в парламент, это должно быть сформулировано в виде конкретного законопроекта", — заявил премьер.

В то же время Кобахидзе отметил, что "Грузинская мечта" не согласится на кардинальные изменения, как изменение названия закона или отказ от введения специального статуса для организаций со значительной долей донорского финансирования, и готова пересмотреть лишь некоторые технические детали.  

Что происходит в Грузии

Напомним, 28 апреля в столице Грузии Тбилиси снова начались протесты против скандального закона "об иноагентах". К зданию парламента вышли тысячи человек.

Также 30 апреля полиция начала жестко разгонять протестующих в Тбилиси, вышедших на акцию против закона об "иноагентах". Между ними произошли столкновения.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен выразил готовность Вашингтона сотрудничать с грузинским правительством. Он предлагает вместе адаптировать законопроект об "иноагентах" к европейским нормам.

Добавим, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что ничего не знает об организаторах нападений на активистов, протестующих против закона об "иноагентах". Однако предполагает, что за соответствующими беспорядками могут стоять они сами.

скандал
закон
Грузия
президент

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