Прем'єр Грузії заявив про готовність переглянути деякі норми закону про "іноагентів"

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе. Фото: RFE

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про готовність переглянути деякі норми закону про "іноагентів". Він вважає, що владі вдасться "примирити позиції" із західними партнерами.

Про це повідомляють "Новости-Грузия" у суботу, 11 травня.

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За словами прем'єра, він "бачить позитивні зміни" у діалозі із західними партнерами після останніх зустрічей.

"У мене склалося враження, що зараз є готовність обговорювати норми закону", — сказав Кобахідзе.

Він зазначив, що компромісні пропозиції могли б внести через процедуру президентського вето, яку президентка Саломе Зурабішвілі обіцяла застосувати після ухвалення закону у фінальному третьому читанні. Ймовірно, це станеться наступного тижня.

"Тут наші партнери повинні будуть виступити із конкретними зауваженнями та відобразити їх у вето президента. Ви знаєте, що коли вето надходить у парламент, це має бути сформульовано у вигляді конкретного законопроєкту", — заявив прем'єр.

Водночас Кобахідзе наголосив, що "Грузинська мрія" не погодиться на кардинальні зміни, як зміна назви закону чи відмова від запровадження спеціального статусу для організацій зі значною часткою донорського фінансування, і готова переглянути лише деякі технічні деталі.

Що відбувається в Грузії

Нагадаємо, 28 квітня у столиці Грузії Тбілісі знову розпочалися протести проти скандального закону "про іноагентів". До будівлі парламенту вийшли тисячі людей.

Також 30 квітня поліція почала жорстко розганяти протестувальників у Тбілісі, які вийшли на акцію проти закону про "іноагентів". Між ними відбулися сутички.

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн висловив готовність Вашингтона співпрацювати з грузинським урядом. Він пропонує разом адаптувати законопроєкт про "іноагентів" до європейських норм.

Додамо, міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що нічого не знає про організаторів нападів на активістів, які протестують проти закону про "іноагентів". Однак припускає, що за відповідними заворушеннями можуть стояти вони самі.