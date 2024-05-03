МЗС України просить українців не брати участь у протестах в Тбілісі

Тисячі людей на акціях протесту у Тбілісі. Фото: Paper Kurtali

Через масові протести у Тбілісі МЗС України рекомендує українцям, які зараз знаходяться у грузинській столиці, оминати мітинги і не брати участь у жодних зібраннях. А у випадку надзвичаних ситуацій — звертатися до Посольства України в Грузії.

Відповідні рекоменданції МЗС України поширило у п'ятницю, 3 травня.

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Міністерство закордонних справ України закликає співвітчизників неухильно дотримуватися правил перебування іноземців, слідкувати за повідомленнями ЗМІ та місцевих органів влади та уникати місць масового скупчення людей.

Скриншот з Facebook/Міністерство закордонних справ України

Нагадаємо, 28 квітня, у столиці Грузії Тбілісі знову розпочалися протести проти скандального закону "про іноагентів". До будівлі парламенту вийшли тисячі людей.

Також ми повідомляли, що поліція почала жорстко розганяти грузинських протестувальників. Між ними відбулися сутички.