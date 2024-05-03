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Беспорядки в Грузии — МИД дало рекомендации украинцам

3 мая 2024 23:39
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
МИД Украины просит украинцев не участвовать в протестах в Тбилиси
Тысячи людей на акциях протеста в Тбилиси. Фото: Paper Kurtali
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Из-за массовых протестов в Тбилиси МИД Украины рекомендует украинцам, которые сейчас находятся в грузинской столице, обходить митинги стороной и не участвовать в них. В случае чрезвычайных ситуаций — обращаться в посольство Украины в Грузии.

Соответствующие рекомендации МИД Украины опубликовало в пятницу, 3 мая.

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Рекомендации украинцам, находящимся в Тбилиси

Министерство иностранных дел Украины призывает соотечественников неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в стране, следить за сообщениями СМИ и местных органов власти и избегать мест массового скопления людей.

Рекомендации МИД украинцам, которые сейчас находятся в Грузии
Скриншот с Facebook/Министерство иностранных дел Украины

Напомним, 28 апреля, в столице Грузии Тбилиси снова начались протесты против скандального закона "об иноагентах". К зданию парламента вышли тысячи человек.

Также мы сообщали, что полиция начала жестко разгонять грузинских протестующих. Между ними произошли столкновения.

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