МИД Украины просит украинцев не участвовать в протестах в Тбилиси

Тысячи людей на акциях протеста в Тбилиси. Фото: Paper Kurtali

Из-за массовых протестов в Тбилиси МИД Украины рекомендует украинцам, которые сейчас находятся в грузинской столице, обходить митинги стороной и не участвовать в них. В случае чрезвычайных ситуаций — обращаться в посольство Украины в Грузии.

Соответствующие рекомендации МИД Украины опубликовало в пятницу, 3 мая.

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Рекомендации украинцам, находящимся в Тбилиси

Министерство иностранных дел Украины призывает соотечественников неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в стране, следить за сообщениями СМИ и местных органов власти и избегать мест массового скопления людей.

Скриншот с Facebook/Министерство иностранных дел Украины

Напомним, 28 апреля, в столице Грузии Тбилиси снова начались протесты против скандального закона "об иноагентах". К зданию парламента вышли тысячи человек.

Также мы сообщали, что полиция начала жестко разгонять грузинских протестующих. Между ними произошли столкновения.