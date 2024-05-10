Напади на активістів у Грузії — в уряді припустили, хто за цим стоїть

Один із постраждалих активістів. Фото: Новини Грузія

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що нічого не знає про організаторів нападів на активістів, які протестують проти закону про іноагентів. Однак, припускає, що за відповідними заворушеннями можуть стояти вони самі.

Про це пише NewsGeorgia.

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"Я навіть не знаю, чи хтось сам себе бив, чи хтось інший застосовував до них фізичне насильство. Чому ви наполягаєте на тому, що хтось зазнав фізичного насильства з боку прихильника уряду чи когось ще? Якщо хтось і може організувати подібні заворушення, то це, звичайно, люди, які стоять за цими мітингами і які організують потужний протест у країні", — сказав Брегадзе, коментуючи напади на активістів.

Що відомо про напади на активістів

Як відомо, у середу, 8 травня, у Тбілісі було невідомі скоїли щонайменше чотири напади на активістів та представників опозиції, а також членів їхніх сімей, які виступають проти закону про іноагентів. Нападам передували дзвінки з погрозами.

Усі потерпілі отримали переважно травми голови.

Варто зазначити, що перед інцидентами правляча партія Грузії анонсувала створення публічних "чорних списків". Туди планували вносити дані про громадян, які кидають погрози та займаються розпалюванням агресії на тлі прийняття закону про іноагентів. Співкер парламенту країни Шалва Папуашвілі заявив, що такий крок потрібен "для загального морального засудження".

Нагадаємо, 15 та 16 квітня у Тбілісі проходили протести. Громадяни виступали проти проросійського курсу влади та спроби прийняти "російський" закон проти європейського майбутнього Грузії.

Протести повторилися 28 квітня. До будівлі парламенту вийшли тисячі людей.

Тоді поліція почала жорстко розганяти грузинських протестувальників. Між ними відбулися сутички.