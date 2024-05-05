США готові допомогти Грузії адаптувати "законопроєкт про іноагентів” до норм ЄС

Парламент Грузії. Фото: sova.news

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, висловив готовність Вашингтона співпрацювати з грузинським урядом. Він пропонує разом адаптувати законопроєкт про "іноагентів" до європейських норм.

Про це повідомив "Голос Америки" у неділю, 5 травня.

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О’Браєн зазначив, що запропонований законопроєкт перевищує прийнятні межі, встановлені в Європі та трансатлантичному регіоні, обмежуючи звичні свободи.

"Ми сказали, приїжджайте до Вашингтона, попрацюйте з нами над законом. Однак усе перетворилося на свого роду дивне публічне твердження того, у кого більше "сила"", — додав чиновник.

Представник Держдепу також зазначив, що поточний варіант закону має російські корені, тому для США та ЄС критично важливо, щоб він відповідав європейським стандартам. О’Браєн підкреслив, що вибір шляху для "Грузинської мрії" залишається за самою Грузією.

Законопроєкт про "іноагентів", який викликав масові протести та занепокоєння з боку Заходу, був прийнятий у першому та другому читаннях. Очікується, що грузинський парламент розгляне його у третьому читанні приблизно через два тижні.

Нагадаємо, 28 квітня, у столиці Грузії Тбілісі знову розпочалися протести проти скандального закону "про іноагентів". До будівлі парламенту вийшли тисячі людей.

Також ми повідомляли, що поліція почала жорстко розганяти грузинських протестувальників. Між ними відбулися сутички.