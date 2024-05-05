США готовы помочь Грузии адаптировать "законопроект об иноагентах" к нормам ЕС

Парламент Грузии. Фото: sova.news

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен выразил готовность Вашингтона сотрудничать с грузинским правительством. Он предлагает вместе адаптировать законопроект об "иноагентах" к европейским нормам.

Об этом сообщил "Голос Америки" в воскресенье, 5 мая.

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О'Брайен отметил, что предложенный законопроект превышает приемлемые границы, установленные в Европе и трансатлантическом регионе, ограничивая привычные свободы.

"Мы сказали, приезжайте в Вашингтон, поработайте с нами над законом. Однако все превратилось в своего рода странное публичное утверждение того, у кого больше "сила"", — добавил чиновник.

Представитель Госдепа также отметил, что текущий вариант закона имеет российские корни, поэтому для США и ЕС критически важно, чтобы он отвечал европейским стандартам. О'Брайен подчеркнул, что выбор пути для "Грузинской мечты" остается за Грузией.

Законопроект об "иноагентах", вызвавший массовые протесты и беспокойство со стороны Запада, был принят в первом и втором чтениях. Ожидается, что грузинский парламент рассмотрит его в третьем чтении примерно через две недели.

Напомним, 28 апреля, в столице Грузии Тбилиси снова начались протесты против скандального закона "об иноагентах". В здание парламента вышли тысячи человек.

Также мы сообщали, что полиция начала жестко разгонять грузинских протестующих. Между ними произошли столкновения.