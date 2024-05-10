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Нападения на активистов в Грузии — в правительстве допустили, кто за этим стоит

10 мая 2024 09:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Нападения на активистов в Грузии — в правительстве допустили, кто за этим стоит
Один из пострадавших активистов. Фото: Новости Грузия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что ничего не знает об организаторах нападений на активистов, протестующих против закона об иноагентах. Однако предполагает, что за соответствующими беспорядками могут стоять они сами.

Об этом пишет News Georgia.

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"Я даже не знаю, кто-то сам себя избивал, или кто-то другой применял к ним физическое насилие. Почему вы настаиваете на том, что кто-то испытал физическое насилие со стороны сторонника правительства или кого-то еще? Если кто-то и может организовать подобные беспорядки, то это, конечно, люди, которые стоят за этими митингами и организуют мощный протест в стране", — сказал Брегадзе, комментируя нападения на активистов.

Что известно о нападениях на активистов

Как известно, в среду, 8 мая, в Тбилиси было неизвестно, совершили по меньшей мере четыре нападения на активистов и представителей оппозиции, а также членов их семей, выступающих против закона об иноагентах. Нападениям предшествовали звонки с угрозами.

Все потерпевшие получили преимущественно травмы головы.

Следует отметить, что перед инцидентами правящая партия Грузии анонсировала создание публичных "черных списков". Туда планировали вносить данные о гражданах, которые бросают угрозы и занимаются разжиганием агрессии на фоне принятия закона об иноагентах. Сопикер парламента страны Шалва Папуашвили заявил, что такой шаг нужен "для всеобщего морального осуждения".

Напомним, 15 и 16 апреля в Тбилиси проходили протесты. Граждане выступали против пророссийского курса властей и попытки принять "российский" закон против европейского будущего Грузии.

Протесты повторились 28 апреля. В здание парламента вышли тысячи человек.

Тогда полиция начала жестко разгонять грузинских протестующих . Между ними произошли столкновения.

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