Польские протесты из-за экспорта зерна — Кубраков объяснил, кого вытесняет Украина с рынка ЕС

Протесты польских фермеров на границе. Иллюстративное фото: DW

Украина пытается вытеснить российскую аграрную продукцию на рынке Европейского союза. Украинский экспорт не представляет никаких угроз для польских фермеров.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер по восстановлению, министр по развитию громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Кубраков подчеркнул, что транзит украинского экспорта через территорию Польши сейчас в три раза меньше, чем в 2022 году. Тогда эти показатели составляли около 500 тысяч тонн зерна, а сейчас 350-370 тысяч тонн. По данным официальной статистики, поляки импортируют больше российской агропродукции через территорию Беларуси. Министр подчеркнул, что никаких угроз для польского рынка со стороны Украины нет. Чиновник добавил, что фермеры должны искать врагов не среди украинцев, а среди россиян.

"Наша цель — вытеснить российскую аграрную продукцию с рынка ЕС. И в действительности мы это успешно делаем два последних года", — заявил Кубраков.

По его словам, поляки стали жертвами пропаганды, которую распространяли, в том числе и польские политики. Они дезинформировали граждан о том, что якобы перевозчики и аграрии из Украины заполонили польский рынок.

"Они (некоторые политики. — Ред.) играют на этой теме. И, к сожалению, получили поддержку у части польского общества. Так работает пропаганда. Люди не понимают или не знают деталей, и считают, что мы просто уже уничтожили их фермеров, что наша аграрная продукция заполонила все их рынки, и теперь им нет места. Это неправда", — отметил Кубраков.

Кроме того, министр заверил, что представители украинского и польского правительства не обсуждают полное закрытие границы, потому что это "самоубийство".

"Мы говорим об открытии новых дополнительных пунктов пропуска и о разблокировании существующих", — утверждает чиновник.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет закрывать границу с Украиной. Чтобы согласовать конфликт, митингующим был предложен ряд альтернативных решений, в том числе предоставление финансовой помощи, выкуп зерна и уступки в политике ЕС.

Добавим, польские фермеры официально объявили о продолжении своих протестов и блокады границы до 30 апреля 2024 года. Стало известно, что 9 марта аграрии разблокировали один из шести КПП на границе.

Также мы писали о том, что Александр Кубраков указал, что сейчас рано говорить о сроках возобновления авиаперевозок в Украине. Однако уже ведутся переговоры по этой теме с регуляторами США, ЕС и даже Израиля.