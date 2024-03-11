Коли в Україні відновлять авіаперевезення — Кубраков відповів

Олександр Кубраков. Фото: РБК

Віцепрем’єр з відновлення, міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що поки рано говорити про конкретні терміни відновлення авіаперевезень в Україні. Однак, за його словами, українська сторона вже розпочала відповідні переговори з регуляторами США, ЄС та навіть Ізраїлю.

Про це чиновник сказав в інтерв'ю для видання РБК.

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"Неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів — європейського та американського. Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", — сказав Кубраков, говорячи про переговори з регуляторами.

Він додав, що поки неможливо точно відповісти коли і яка кількість аеропортів запрацює в Україні. Водночас міністр наголосив, що є низка європейських авіакомпаній, які виявляють бажання прийняти участь у відновлювальних роботах українського авіаринку. Однак які саме, називати відмовився.

Крім того, за словами Кубракова, ведуться перемовини й з трьома компаніями України.

"Вони теж підтверджують, звичайно, що хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна", — сказав Кубраков.

Нагадаємо, у січні цього року в Офісі Президента розповіли, що наразі Україна працює над відновленням авіасполучення Київ — Львів.

Пізніше керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що невдовзі в Україні планують відкрити один з аеропортів.