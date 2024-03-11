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Когда в Украине возобновят авиаперевозки — Кубраков ответил

11 марта 2024 09:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Когда в Украине возобновят авиаперевозки — Кубраков ответил
Александр Кубраков. Фото: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вице-премьер по восстановлению, министр по развитию громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что пока рано говорить о конкретных сроках возобновления авиаперевозок в Украине. Однако, по его словам, украинская сторона уже начала переговоры с регуляторами США, ЕС и даже Израиля.

Об этом чиновник сказал в интервью для издания РБК.

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"Невозможно осуществлять международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов — европейского и американского. Украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как будет рынок работать в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы. Мы много времени проводили и проводим консультации с администрацией гражданской авиации Израиля", — сказал Кубраков, говоря о переговорах с регуляторами.

Он добавил, что пока невозможно точно ответить, когда и какое количество аэропортов заработает в Украине. В то же время министр подчеркнул, что есть ряд европейских авиакомпаний, которые изъявляют желание принять участие в восстановительных работах украинского авиарынка. Однако какие именно, называть отказался.

Кроме того, по словам Кубракова, ведутся переговоры и с тремя компаниями Украины.

"Они тоже подтверждают, конечно, что хотят летать здесь, это их базовые аэропорты, их базовая страна", — сказал Кубраков.

Напомним, в январе этого года в Офисе Президента рассказали, что сейчас Украина работает над возобновлением авиасообщения Киев — Львов.

Позже руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время в Украине планируют открыть один из аэропортов.

Александр Кубраков
США
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