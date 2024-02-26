Україна працює над відновленням роботи одного з аеропортів — деталі від Єрмака

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над відновленням роботи одного з аеропортів. Наразі не відомо, про який саме йдеться.

Про це Андрій Єрмак сказав на презентації програми "Зроблено в Україні" у понеділок, 26 лютого, передає LIGA.net.

Відновлення роботи аеропорту в Україні

"Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів. Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть закриті", — зазначив Єрмак.

За його словами, влада розуміє, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки.

Нагадаємо, в Україні тривають обговорення щодо можливості відновлення авіасполучення. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що над відкриттям авіаційного простору наразі триває робота.

Раніше голова Державної авіаційної служби Олександр Більчук заявив, що відкрити авіапростір можна буде лише після зниження ризиків згідно з міжнародними стандартами.