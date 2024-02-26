Украина работает над возобновлением работы одного из аэропортов — детали от Ермака

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над возобновлением работы одного из аэропортов. Пока неизвестно, о каком именно идет речь.

Об этом Андрей Ермак сказал на презентации программы "Зроблено в Україні" в понедельник, 26 февраля, передает LIGA.net.

Возобновление работы аэропорта в Украине

"Мы работаем над тем, чтобы открыть один из аэропортов. Но это произойдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут закрыты", — отметил Ермак.

По его словам, власть понимает, насколько это будет мощный толчок для развития экономики.

Напомним, в Украине продолжаются обсуждения о возможности возобновления авиасообщения. Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что над открытием авиационного пространства продолжается работа.

Ранее глава Государственной авиационной службы Александр Бильчук заявил, что открыть авиапространство можно будет только после снижения рисков согласно международным стандартам.