В Офісі Президента працюють над відновленням авіасполучення Київ — Львів

Заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма. Фото: Офіс Президента

Заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма оголосив про значні зусилля України щодо відновлення повітряного сполучення Києва та Львова. За його словами, влада активно займається питанням відновлення авіасполучення на території України.

Про це Шурма розповів під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Відновлення авіасполучення в Україні

Шурма зазначив, що наявність надійної логістики та транспортних зв'язків, включаючи авіасполучення, є критично важливою для бізнесу та інвестиційної діяльності в країні.

"Якщо інвестори та бізнесмени не зможуть комфортно і швидко діставатися потрібних їм місць, вони не прийдуть і нічого не зроблять", — підкреслив він.

Торкаючись питання про перевідкриття аеропортів у Києві та Львові, Шурма уточнив, що обидва аеропорти перебувають у полі зору, але основна увага зосереджена на "Борисполі".

Щодо поновлення повітряного сполучення влітку, Шурма заявив, що не може уточнити точні терміни.

Від чого залежить відновлення авіасполучення в Україні

"Ми маємо внутрішню дорожню карту та графік. Ви маєте рацію, але я не хочу називати якісь конкретні терміни. Якби це залежало тільки від нас. Можливо, я був би готовий публічно взяти на себе зобов'язання, але думаю, що частка нашої домашньої роботи тут не більше 20%", — пояснив він, додавши, що відновлення авіасполучення в Україні також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів та страхових компаній, а також від спроможності України забезпечити безпеку польотів.

Він також наголосив на важливості отримання схвалення від європейського регулятора IATA та знаходження ефективних страхових рішень для того, щоб орендодавці змогли надавати повітряні судна без побоювань.

"І тут перед нами стоїть те саме завдання: створити правильні інструменти ризику, щоб авіакомпанії могли літати до Києва, який ми плануємо відкрити", — сказав Шурма.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що поновлення авіасполучення в нашій державі є важливим питанням. Проте, за його словами, для цього мають бути виконані певні умови.

Крім того, з аеропорту "Бориспіль" вилетів пасажирський літак, який стояв на аеродромі з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Тому постало питання, коли аеропорт буде повністю доступний для посадки та зльоту літаків. Своєю чергою Володимир Зеленський відповів на таке запитання, порівнявши аеропорт "Бориспіль" із Чорним морем.