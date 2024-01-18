В Офисе Президента работают над восстановлением авиасообщения Киев — Львов

Замглавы Офиса Президента Ростислав Шурма. Фото: Офис Президента

Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма объявил о значительных усилиях Украины по восстановлению воздушного сообщения из Киева и Львова. По его словам, власти активно занимаются вопросом восстановления авиасообщения на территории Украины.

Об этом Шурма рассказал во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

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Шурма отметил, что наличие надежной логистики и транспортных связей, включая авиасообщение, является критически важным для бизнеса и инвестиционной деятельности в стране.

"Если инвесторы и бизнесмены не смогут комфортно и быстро добираться до нужных им мест, они не придут и ничего не сделают", — подчеркнул он.

Касаясь вопроса о переоткрытии аэропортов в Киеве и Львове, Шурма уточнил, что оба аэропорта находятся в поле зрения, но основное внимание сосредоточено на "Борисполе".

Относительно возобновления воздушного сообщения летом Шурма заявил, что не может уточнить точные сроки.

От чего зависит восстановление авиасообщения в Украине

"Мы имеем внутреннюю дорожную карту и график. Вы правы, но я не хочу называть какие-то конкретные сроки... Если бы это зависело только от нас. Возможно, я был бы готов публично взять на себя обязательство, но думаю, что доля нашей домашней работы здесь не более 20%", — объяснил он, добавив, что восстановление авиасообщения в Украине также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов и страховых компаний, а также от способности Украины обеспечить безопасность полетов.

Он также подчеркнул важность получения одобрения от европейского регулятора IATA и нахождения эффективных страховых решений для того, чтобы арендодатели смогли предоставлять воздушные суда без опасений.

"И здесь перед нами стоит та же задача: создать правильные инструменты риска, чтобы авиакомпании могли летать в Киев, который мы планируем открыть", — заключил Шурма.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что возобновление авиасообщения в нашем государстве является важным вопросом. Однако, по его словам, для этого должны быть выполнены некоторые условия.

Кроме того, из аэропорта "Борисполь" вылетел пассажирский самолет, стоявший на аэродроме с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Поэтому встал вопрос, когда аэропорт будет полностью доступен для посадки и взлета самолетов. В свою очередь Владимир Зеленский ответил на такой вопрос, сравнив аэропорт "Борисполь" с Черным морем.