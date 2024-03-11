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Польські протести через експорт зерна — Кубраков пояснив, кого насправді витісняє Україна з ринку ЄС

11 березня 2024 09:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Польські протести через експорт зерна — Кубраков пояснив, кого насправді витісняє Україна з ринку ЄС
Протести польських фермерів на кордоні. Ілюстративне фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Україна намагається витіснити російську аграрну продукцію з ринку Європейського союзу. Український експорт не становить одних загроз для польських фермерів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив віцепрем'єр з відновлення, міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Кубраков підкреслив, що транзит українського експорту через територію Польщі наразі є втричі меншим ніж у 2022 році. Тоді ці показники складали близько 500 тис. тонн зерна, а зараз 350-370 тис. тонн. Натомість за даними офіційної статистики, поляки імпортують більше російської агропродукції через територію Білорусі. Міністр наголосив, що жодних загроз для польського ринку з боку України немає. Посадовець додав, що фермери мають шукати ворогів не серед українців, а серед росіян.

"Наша мета — витіснити російську аграрну продукцію з ринку ЄС. І насправді ми це успішно робимо два останні роки", — заявив Кубраков.

За його словами, поляки стали жертвами пропаганди, яку розповсюджували, зокрема і польські політики. Вони дезінформували громадян про те, що нібито перевізники та аграрії з України заполонили польський ринок.

"Вони (деякі політики — Ред.) грають на цій темі. І, на жаль, отримали підтримку у частини польського суспільства. Так працює пропаганда. Люди не розуміють або не знають деталей, і вважають, що ми просто вже знищили їхніх фермерів, що наша аграрна продукція заполонила всі їх ринки, і тепер їм нема місця. Це неправда", — зауважив Кубраков.

На додаток, міністр запевнив, що представники українського та польського уряду не обговорюють повне закриття кордону, тому що це "самогубство".

"Ми говоримо про відкриття нових додаткових пунктів пропуску та про розблокування існуючих", — стверджує посадовець.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не закриватиме кордон з Україною. Щоб узгодити конфлікт, мітингувальникам було запропоновано низку альтернативних рішень, зокрема надання фінансової допомоги, викуп зерна та поступки в політиці ЄС.

Додамо, польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону до 30 квітня 2024 року. Стало відомо, що 9 березня аграрії розблокували один з шести КПП на кордоні.

Також ми писали про те, що Олександр Кубраков вказав, що зараз ще рано говорити про терміни відновлення авіаперевезень в Україні. Проте вже тривають переговори на цю тему з регуляторами США, ЄС та навіть Ізраїлю. 

Олександр Кубраков
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