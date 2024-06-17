Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где рассматривались неотложные вопросы, в частности, по производству и применению отечественных беспилотников.

Об этом глава государства написал в Telegram в понедельник, 17 июня.

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"Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича: оперативная ситуация на всех направлениях и на границах, динамика выполнения отечественных контрактов и поступление помощи из объявленных партнерами оборонных пакетов. Заслушал отчеты руководителей всех составляющих Сил обороны Украины", — написал Президент.

Зеленский добавил, что заслушал подробный доклад командующего Сил беспилотных систем Вадима Сухаревского. Он поздравил всех типов дронов — воздушных, наземных и морских — и всех типов задач: от тактических FPV и эвакуационных платформ до так называемых дронов Deep Strike.

Глава государства подчеркнул, что направление активно развивается — растет количество не только производимых, но и успешно примененных беспилотников. Зеленский считает, что Украина возглавляет технологический прогресс в этой области.

По мнению гаранта, после победы Украины в войне против РФ ее опыт станет высокотехнологичной частью украинского экспорта.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что будет делать Украину после проведения Глобального саммита мира в Швейцарии. По его словам, сейчас никаких пауз не должно быть.

Также Зеленский обратился к украинцам. Украинский лидер поблагодарил воинов, защищающих свободу государства, и тех, кто помогает Украине.

Ранее в швейцарском городе Бургеншток в течение 15-16 июня прошел Глобальный саммит мира. В нем приняли участие 101 страна и международная организация, из которых 57 представляли президенты и премьер-министры.