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Після повернення в Україну Зеленський провів Ставку — що обговорили

17 червня 2024 19:42
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де розглядалися нагальні питання, зокрема щодо виробництва та застосування вітчизняних безпілотників.

Про це глава держави написав у Telegram у понеділок, 17 червня.

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"Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича: оперативна ситуація на всіх напрямках і на кордонах, динаміка виконання вітчизняих контрактів і надходження допомоги з оголошених партнерами оборонних пакетів. Заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України", — написав Президент.

Зеленський додав, що заслухав детальну доповідь командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського. Він вдзвітував щодо всіх типів дронів — повітряних, наземних і морських – та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike.

Глава держави наголосив, що напрям активно розвивається — зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Зеленський вважає, що Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі.

На думку гаранта, після перемоги Україні у війні проти РФ, її досвід стане високотехнологічною частиною українського експорту.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що робитиме Україна після проведення Глобального саміту миру у Швейцарії. За його словами, зараз жодних пауз не повинно бути.

Також Зеленський звернувся до українців. Український лідер подякував воїнам, які захищають свободу держави, та тим, хто допомагає Україні.

Раніше у швейцарському місті Бургеншток упродовж 15-16 червня пройшов Глобальний саміт миру. У ньому взяли участь 101 країна й міжнародна організація, з яких 57 — представляли президенти та прем'єр-міністри. 

Володимир Зеленський
Ставка верховного головнокомандувача
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