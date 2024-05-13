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Песков раскрыл новую должность Шойгу после его увольнения

13 мая 2024 22:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Увольнение Шойгу — Песков раскрыл новую должность экс-министра обороны РФ
Экс-министр обороны России Сергей Шойгу. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, рассказал о новой должности бывшего министра обороны страны-агрессора, Сергея Шойгу. Помимо новой должности на посту секретаря Совбеза РФ, экс-глава оборонного ведомства РФ будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Об этом он заявил в комментарии пропагандистским СМИ.

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Чем будет заниматься Шойгу

По словам Пескова, ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны РФ, и теперь прямо подчинеяется президенту России.

"Что касается Сергея Кужугетовича, он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции на конкретных предприятиях, часто посещает эти предприятия", — сказал Песков.

Также он отметил, что Шойгу стал заместителем Путина в военно-промышленной комиссии.

Шойга уволен — что стоит знать

Напомним, 12 мая, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу ушел в отставку. Вместо него Владимир Путин назначил главой Минобороны РФ первого зампремьера страны Михаила Мишустина, Андрея Белоусова.

министр обороны России белоусов
Новый министр обороны России Андрей Билоусов. Источник: Sputnik

По данным аналитиков американского Института изучения войны, такие кадровые изменения свидетельствуют о попытках главы Кремля мобилизовать экономику и оборонно-промышленную базу страны для поддержки затяжной войны против Украины.

Это решение может также быть связано с увольнением и арестом заместителя Шойгу Тимура Иванова, подозреваемого в коррупции и в "государственной измене".

Дмитрий Песков
увольнение
Сергей Шойгу
Россия
должность

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