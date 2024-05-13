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Пєсков розкрив нову посаду Шойгу після його звільнення

13 травня 2024 22:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Звільнення Шойгу — Пєсков розкрив нову посаду ексміністра оборони РФ
Ексміністр оборони Росії Сергій Шойгу. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів про нову посаду колишнього міністра оборони країни-агресора Сергія Шойгу. Крім нової посади на посту секретаря Радбезу РФ, ексголова оборонного відомства РФ буде куратором Федеральної служби з військово-технічного співробітництва.

Про це він заявив в коментарі пропагандистським ЗМІ.

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За словами Пєскова, ФСВТС було виведено з підпорядкування Міноборони РФ і тепер прямо підпорядковується президенту Росії.

"Що стосується Сергія Кужугетовича, він на посаді секретаря Ради безпеки буде одночасно заступником президента в комісії з ВПК, і він глибоко занурений у цю роботу, він чудово знає темпи виробництва військово-промислової продукції на конкретних підприємствах, часто відвідує ці підприємства", — сказав Пєсков.

Також він зауважив, що Шойгу став заступником Путіна у військово-промисловій комісії.

Шойгу звільнено — що варто знати

Нагадаємо, 12 травня міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу пішов у відставку. Замість нього Володимир Путін призначив главою Міноборони РФ першого заступника прем'єр-міністра країни Михайла Мішустіна Андрія Бєлоусова. 

міністр оборони рф білоусов
Новий міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов. Джерело: Sputnik

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, такі кадрові зміни свідчать про намагання глави Кремля мобілізувати економіку й оборонно-промислову базу країни для підтримки затяжної війни проти України.

Це рішення може також бути пов'язане зі звільненням та арештом заступника Шойгу Тимура Іванова, якого підозрюють у корупції та "державній зраді". 

Дмитро Пєсков
звільнення
Сергій Шойгу
Росія
посада

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