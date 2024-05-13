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В ISW пояснили, що стоїть за відставкою Шойгу та кадровими змінами

13 травня 2024 07:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В ISW пояснили, що стоїть за відставкою Шойгу та кадровими змінами
Володимир Путін та Сергій Шойгу. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російський диктатор Володимир Путін 12 травня змінив Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова на посаді міністра оборони, перемістивши генерала на посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що відповідні кадрові зміни після так званих президентських виборів свідчать про намагання глави Кремля мобілізувати економіку й оборонно-промислову базу країни для підтримки затяжної війни проти України.

Про це йдеться у звіті ISW.

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"Ці перестановки на високому рівні після президентських виборів у Росії переконливо свідчать про те, що Путін робить значні кроки щодо мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази (DIB) для підтримки тривалої війни в Україні", — йдеться у повідомленні про причини кадрових змін. 

Крім того, як зазначають фахівці, такі зміни можуть означати підготовку Росією до війни з НАТО. 

У звіті ISW вказують на те, що відповідними перестановками Путін не просто звільнює, а тихо відсторонює високопосадовців, наділяючи їх другорядними ролями. Навіть попри те, що глава Кремля відсторонив і де-факто понизив Шойгу у посаді, той продовжить свою діяльність у сфері безпеки вже у Радбезі. 

"Шойгу залишився важливим і лояльним підлеглим, а іноді й цапом відбувайла, і Путіну, ймовірно, вигідно зберегти лідерство та досвід Шойгу на певній офіційній посаді", — йдеться у повідомленні. 

Також аналітики вказують, що відсторонення Шойгу відбулося після двох гучних інцидентів:

  • усунення заступника міністра оборони Тимура Іванова за звинуваченнями в корупції;
  • зустрічі Путіна з губернатором Тульської області Олексієм Дюміним.

Нагадаємо, 2 травня Володимир Путін зустрівся з губернатором Тульської області, соратником колишнього ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, Олексієм Дюміним. За даними аналітиків, це свідчить про намагання Кремля зменшити владу та покарати міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який не здатен досягти поставлених військових цілей.  

Перед цим 23 квітня в РФ заарештували заступника вже колишнього міністра оборони Сергія Шойгу Тимура Іванова.

війна
володимир путін
вибори
росіяни
Кремль
Сергій Шойгу
кадрові зміни
війна в Україні

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