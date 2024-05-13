В ISW объяснили, что стоит за отставкой Шойгу и кадровыми переменами

Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин 12 мая сменил Сергея Шойгу на Андрея Белоусова в должности министра обороны, переместив генерала на должность секретаря Совбеза вместо Николая Патрушева. Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что соответствующие кадровые изменения после так называемых президентских выборов говорят о попытках главы Кремля мобилизовать экономику и оборонно-промышленную базу страны для поддержки затяжной войны против Украины.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Причина кадровых изменений в РФ

"Эти перестановки на высоком уровне после президентских выборов в России убедительно свидетельствуют о том, что Путин делает значительные шаги по мобилизации российской экономики и оборонно-промышленной базы (DIB) для поддержки длительной войны в Украине", — говорится в сообщении о причинах кадровых изменений.

Кроме того, как отмечают специалисты, такие изменения могут означать подготовку Россией к войне с НАТО.

В отчете ISW указывают на то, что соответствующими перестановками Путин не просто увольняет, а тихо отстраняет чиновников, наделяя их второстепенными ролями. Даже несмотря на то, что глава Кремля отстранил и де-факто понизил Шойгу в должности, тот продолжит свою деятельность в сфере безопасности уже в Совбезе.

"Шойгу остался важным и лояльным подчиненным, а иногда и козлом отпущения, и Путину, вероятно, выгодно сохранить лидерство и опыт Шойгу на определенном официальном посту", — говорится в сообщении.

Также аналитики указывают, что отстранение Шойгу произошло после двух громких инцидентов:

устранение замминистра обороны Тимура Иванова по обвинениям в коррупции;

встречи Путина с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым

Напомним, 2 мая Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области, соратником бывшего главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, Алексеем Дюминым. По данным аналитиков, это свидетельствует о попытке Кремля снизить власть и наказать министра обороны России Сергея Шойгу, который не способен достичь поставленных военных целей.

Перед этим 23 апреля в РФ арестовали заместителя уже бывшего министра обороны Сергея Шойгу Тимура Иванова.