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Кремль незадоволений діями Шойгу — в ISW пояснили чому Путін зустрівся з соратником Пригожина

3 травня 2024 08:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кремль незадоволений діями Шойгу — в ISW пояснили чому Путін зустрівся з соратником Пригожина
Зустріч Олексія Дюміна з Володимиром Путіним. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з губернатором Тульської області, соратником колишнього ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, Олексієм Дюміним. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), це свідчить про намагання Кремля зменшити владу та покарати міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який не здатен досягти поставлених військових цілей. 

Про це йдеться у звіті ISW

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Зустріч Путіна і Дюміна

"2 травня Володимир Путін зустрівся Олексієм Дюміним, що вказує на те, що Путін, можливо, прагне зменшити владу російського міністра оборони Сергія Шойгу, врівноважуючи його з конкурентами", — йдеться у повідомленні про причини зустрічі. 

Зазначається, що під час бесіди Дюмін розповів Путіну про внесок Тульської області у війну. Зокрема, поінформував диктатора про забезпечення житлом учасників бойових дій в Україні, вдосконалення російської оборонно-промислової бази, а також про покращення медичної системи у регіоні. 

Крім того, губернатор додатково вихвалявся, що Тульська область спільно з Міноборони РФ відкрила  один із перших центрів підготовки операторів безпілотників. 

За словами аналітиків, відповідним заявами Дюмін намагається завоювати прихильність очільника Кремля після спроби невдалого заколоту Пригожина у червні 2023 року, а також сподівається стати заміною Шойгу. 

Своєю чергою, як йдеться у звіті, сам Путін міг навмисне оприлюднити зустріч з Дюміним після гучного арешту заступника міністра оборони Тимура Іванова 24 квітня, щоб покарати Шойгу за нездатність досягти військових цілей Кремля. 

"Російські інсайдерські джерела припустили, що Кремль може призначити Дюміна на нову посаду, пов’язану з російським ДІБ, наприклад, заступником голови російської військово-промислової комісії", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 23 квітня в РФ заарештували заступника міністра оборони Сергія Шойгу Тимура Іванова. Його підозрюють у корупції.

Однак, згодом стало відомо, що його насправді підозрюють у державній зраді. Обвинувачення в хабарі є лише прикриттям, щоб не виносити все на загал. 

війна
володимир путін
ПВК Вагнера
Кремль
Сергій Шойгу
Євген Пригожин
війна в Україні

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