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Кремль недоволен действиями Шойгу — в ISW объяснили почему Путин встретился с соратником Пригожина

3 мая 2024 08:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кремль недоволен действиями Шойгу — в ISW объяснили почему Путин встретился с соратником Пригожина
Встреча Алексея Дюмина с Владимиром Путиным. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российский диктатор Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области, соратником бывшего главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, Алексеем Дюминым. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), это свидетельствует о попытке Кремля снизить власть и наказать министра обороны России Сергея Шойгу, который не способен достичь поставленных военных целей.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Встреча Путина и Дюмина

"2 мая Владимир Путин встретился с Алексеем Дюминым, что указывает на то, что Путин, возможно, стремится уменьшить власть российского министра обороны Сергея Шойгу, уравновешивая его с конкурентами", — говорится в сообщении о причинах встречи.

Отмечается, что во время беседы Дюмин рассказал Путину о вкладе Тульской области в войну. В частности, проинформировал диктатора об обеспечении жильем участников боевых действий в Украине, усовершенствовании российской оборонно-промышленной базы, а также об улучшении медицинской системы в регионе.

Кроме того, губернатор дополнительно хвастался, что Тульская область совместно с Минобороны РФ открыла один из первых центров подготовки операторов беспилотников.

По словам аналитиков, соответствующим заявлениям Дюмин пытается завоевать расположение главы Кремля после попытки неудачного мятежа Пригожина в июне 2023 года, а также надеется стать заменой Шойгу.

В свою очередь, как говорится в отчете, сам Путин мог умышленно обнародовать встречу с Дюминым после громкого ареста замминистра обороны Тимура Иванова 24 апреля, чтобы наказать Шойгу за неспособность достичь военных целей Кремля.

"Российские инсайдерские источники предположили, что Кремль может назначить Дюмина на новую должность, связанную с российским ГИБ, например, замглавы российской военно-промышленной комиссии", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 апреля в РФ арестовали замминистра обороны Сергея Шойгу Тимура Иванова. Его подозревают в коррупции.

Однако впоследствии стало известно, что его действительно подозревают в государственной измене. Обвинение во взятке является лишь прикрытием, чтобы не выносить все в целом.

война
владимир путин
ЧВК Вагнера
Кремль
Сергей Шойгу
Евгений Пригожин
война в Украине

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